Вулкан поднял столб пепла над Камчаткой

На Камчатке произошло новое проявление активности у вулкана "Безымянный", передает BAQ.kz со ссылкой на МЧС.

По данным регионального МЧС, он выбросил столб пепла на высоту около 3,5 километра над уровнем моря. Это выше вершины самого вулкана, которая достигает 2882 метров.

Сейчас пепловое облако движется в северо-восточном направлении. На его пути находятся населённые пункты Усть-Камчатск и село Крутоберегово. Там не исключено небольшое выпадение вулканического пепла.

Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности. Это означает, что активность вулкана повышена и возможны новые выбросы в любой момент или уже продолжающееся извержение с разной интенсивностью.

Специалисты предупреждают, что свежий вулканический пепел опасен. Он состоит из мелких острых частиц горных пород и вулканического стекла. Такой пепел может раздражать дыхательные пути, вызывать аллергию и проблемы со здоровьем у людей и животных. Также он способен загрязнять воду и вредить технике и электрооборудованию.

Отдельно отмечается, что при пеплопадах воздух может электризоваться, что иногда приводит к сбоям в работе приборов.

Для сравнения, в октябре 2025 года Кроноцкий вулкан впервые за сто лет выбросил пепел на высоту 9,2 километра. Он расположен в Восточной вулканической зоне Камчатки, недалеко от Кроноцкого озера и примерно в 225 км от Петропавловска-Камчатского.