Вулкан Этна вновь извергается: на Сицилии возникли перебои с авиарейсами

На Сицилии началось новое извержение вулкана Этна - одного из самых высоких действующих вулканов Европы. Из-за распространения пеплового облака аэропорт Катании временно приостановил прием прибывающих рейсов.

Вулкан выбросил в атмосферу большое облако дыма и пепла, после чего администрация аэропорта Катании сообщила об ограничениях в воздушном пространстве в зоне распространения пеплового облака.

Изначально прием прибывающих самолетов приостановили до полудня. Ограничения также могли привести к задержкам стыковочных рейсов и трансферов для туристов. При этом вылеты из аэропорта планировалось выполнять в штатном режиме.

Извержение произошло в разгар туристического сезона. Сицилия остается одним из наиболее популярных направлений для путешественников в Италии, а аэропорт Катании является важнейшим транспортным узлом острова. В 2024 году он обслужил около 12 млн пассажиров.

Пассажирам рекомендовано следить за актуальной информацией авиакомпаний и аэропорта перед поездкой.