Вулкан Этна вновь извергается: на Сицилии возникли перебои с авиарейсами
Извержение произошло в разгар туристического сезона
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На Сицилии началось новое извержение вулкана Этна - одного из самых высоких действующих вулканов Европы. Из-за распространения пеплового облака аэропорт Катании временно приостановил прием прибывающих рейсов.
Вулкан выбросил в атмосферу большое облако дыма и пепла, после чего администрация аэропорта Катании сообщила об ограничениях в воздушном пространстве в зоне распространения пеплового облака.
Изначально прием прибывающих самолетов приостановили до полудня. Ограничения также могли привести к задержкам стыковочных рейсов и трансферов для туристов. При этом вылеты из аэропорта планировалось выполнять в штатном режиме.
Извержение произошло в разгар туристического сезона. Сицилия остается одним из наиболее популярных направлений для путешественников в Италии, а аэропорт Катании является важнейшим транспортным узлом острова. В 2024 году он обслужил около 12 млн пассажиров.
Пассажирам рекомендовано следить за актуальной информацией авиакомпаний и аэропорта перед поездкой.
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