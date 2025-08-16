Ключевской вулкан на Камчатке в субботу выбросил столб пепла на высоту 6,5 км, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России, передает BAQ.KZ.

По информации INTERFAX.RU, пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении в сторону Берингова моря.

В настоящее время пеплопадов не зарегистрировано. При этом если изменится направление ветра, то есть возможность выпадения вулканического пепла в поселки Усть-Камчатск, Ключи, село Крутоберегово Усть-Камчатского округа.

Ключевской - действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.