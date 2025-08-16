Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 6,5 км
Ключевскому присвоен оранжевый код авиационной опасности.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Ключевской вулкан на Камчатке в субботу выбросил столб пепла на высоту 6,5 км, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России, передает BAQ.KZ.
По информации INTERFAX.RU, пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении в сторону Берингова моря.
В настоящее время пеплопадов не зарегистрировано. При этом если изменится направление ветра, то есть возможность выпадения вулканического пепла в поселки Усть-Камчатск, Ключи, село Крутоберегово Усть-Камчатского округа.
Ключевской - действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.
Самое читаемое
- Борт Путина стал самым отслеживаемым самолетом на Flight Radar 24
- Усть-Каменогорск задыхается: экологи разоблачают "бумажное" улучшение экологии
- Зарплаты до 900 тысяч тенге: ТОП востребованных профессий в промышленности Казахстана
- Вымогал миллионы: блогер из Шымкента шантажировал бизнесмена
- Вынес мусор и пропал: в Алматы третью неделю ищут 16-летнего подростка