Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на 11 км
Жителей Усть-Качатска просят не выходить на улицу.
Сегодня, 14:08
68Фото: Report
На вулкане Ключевской на Камчатке, Россия, произошел выброс пепла на высоту 11 500 метров, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.
По данным управления МЧС РФ, шлейф распространяется в сторону Камчатского пролива. В поселке Усть-Камчатск, которых находится на пути движения, возможно выпадение вулканического пепла.
Ведомство призвало жителей населенного пункта не покидать дома и не выходить на улицу.
8 августа пепел уже незначительно выпал в Усть-Камчатске. Его содержание в атмосфере находилось в пределах допустимых норм.
