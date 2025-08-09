На вулкане Ключевской на Камчатке, Россия, произошел выброс пепла на высоту 11 500 метров, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.

По данным управления МЧС РФ, шлейф распространяется в сторону Камчатского пролива. В поселке Усть-Камчатск, которых находится на пути движения, возможно выпадение вулканического пепла.

Ведомство призвало жителей населенного пункта не покидать дома и не выходить на улицу.

8 августа пепел уже незначительно выпал в Усть-Камчатске. Его содержание в атмосфере находилось в пределах допустимых норм.