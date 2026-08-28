Введение «Золотой визы» важно для привлечения технологий и иностранного капитала – Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о важности введения «Золотой визы» для привлечения в Казахстан высококвалифицированных специалистов, передовых технологий и иностранного капитала, передает корреспондент BAQ.KZ.

Об этом Глава государства сказал на первой сессии Курултая первого созыва.

По словам Президента, Казахстан реализует комплекс мер, направленных на привлечение необходимых стране специалистов, технологий и инвестиций.

«Мы реализуем комплекс системных мер, направленных на широкое привлечение в страну высококвалифицированных специалистов, передовых технологий и иностранного капитала. Введение „Золотой визы“ призвано придать мощный импульс данному процессу», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Одновременно Президент заявил о необходимости дальнейшего совершенствования миграционной политики.

«Правительство должно направить соответствующий законопроект на рассмотрение депутатам. Им, в свою очередь, предстоит рассмотреть документ в кратчайшие сроки», – отметил Глава государства.

Вопрос миграционной политики вошел в более широкий пакет законодательных задач, поставленных перед Курултаем. Депутатам также предстоит работать над нормативно-правовой базой в сфере искусственного интеллекта, цифровых активов и стратегии Digital Qazaqstan.

Кроме того, Президент поручил повысить качество законотворчества, внедрить в деятельность Курултая систему E-Parliament и привести действующее законодательство в соответствие с новой Конституцией.