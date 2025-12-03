Министр просвещения Жулдыз Сулейменова в кулуарах Мажилиса прокомментировала возможные изменения в порядке аттестации учителей, передаёт BAQ.KZ.

По её словам, документ всё ещё находится на стадии обсуждения, и окончательные решения по нему пока не приняты.

"Сейчас мы обсуждаем проект приказа об изменениях в аттестации вместе с Комитетом среднего образования. Приказ пока не утверждён. Если документ всё же будет принят, изменения вступят в силу только со следующего учебного года", — сказала министр.

Жулдыз Сулейменова также отметила, что педагогическое сообщество активно вовлечено в работу.