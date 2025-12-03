Введут ли новые правила аттестации учителей в ближайшее время?
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова в кулуарах Мажилиса прокомментировала возможные изменения в порядке аттестации учителей, передаёт BAQ.KZ.
По её словам, документ всё ещё находится на стадии обсуждения, и окончательные решения по нему пока не приняты.
"Сейчас мы обсуждаем проект приказа об изменениях в аттестации вместе с Комитетом среднего образования. Приказ пока не утверждён. Если документ всё же будет принят, изменения вступят в силу только со следующего учебного года", — сказала министр.
Жулдыз Сулейменова также отметила, что педагогическое сообщество активно вовлечено в работу.
"Наши квалифицированные, экспертные и активные учителя продолжают направлять свои предложения, в том числе по вопросу исключения авторских программ. Все эти обращения мы внимательно изучаем и анализируем. Ранее мы уже приняли решения по категориям "педагог-мастер" и "педагог-исследователь", и я понимаю, что среди педагогов это вызвало часть недовольства. Сейчас мы продолжаем анализировать поступающие предложения, чтобы новые подходы к аттестации были максимально прозрачными и справедливымими", — сказала она в кулуарах.
