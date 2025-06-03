Ввести систему Реестра казахстанских товаропроизводителей поручил Бектенов
"Лжепроизводители" не смогут попасть в реестр.
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Премьер-министр РК Олжас Бектенов на заседании правительства поручил с 1 января 2026 года ввести в эксплуатацию автоматизированную систему Реестра казахстанских товаропроизводителей, передает BAQ.KZ.
До 1 августа госорганы и квазигоссектор должны обновить подзаконные акты по закупкам.
"Добросовестные производители будут в него включены автоматически. "Лжепроизводители" не смогут попасть в реестр.
Новые заявители на основе простой заявки и автоматической цифровой проверки будут вноситься в этот реестр без бюрократических процедур. Не нужно приглашать экспертов, проходить лишние проверки и заполнять множество бумаг.
Подчёркиваю – всё будет проводиться в цифровом режиме без участия человеческого фактора", - сказал Бектенов.
Он также поручил всем крупным промышленным предприятиям разработать и утвердить программы внутристрановой ценности, предусматривающие создание пояса малого и среднего бизнеса вокруг себя.
Олжас Бектенов подчеркнул, что без принятия таких программ государственная поддержка оказываться не будет.
По словам Бектенова, эти меры направлены на стимулирование прямых закупок у казахстанских производителей, а также на развитие локализации, расширение и создание новых производств.
Также Министерству промышленности совместно с рядом ведомств поручено обеспечить финансирование инфраструктуры для промышленных предприятий, включая СЭЗ и ИЗ, а также подготовить меры по развитию промышленной кооперации и импортозамещения с применением новых технологий.
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