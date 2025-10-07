Ввести уголовную ответственность за рекламу онлайн-казино предлагает АФМ
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов на заседании Правительстве обратил внимание на рекламу блогеров онлайн-казино, передает BAQ.KZ.
По его словам, установлено 37 таких лиц, 18 уже привлечено к адмответственности.
"Ситуацию усугубляет отсутствие прямой ответственности за рекламу азартных игр, а действующие адмштрафы (ч.1 ст.455 КоАП – реклама запрещенной законом деятельности) явно несоразмерны с получаемой прибылью (штрафы для физических лиц составляют 60 МРП, для ИП – 300 МРП). В этой связи мы предлагаем ввести уголовную ответственность за рекламу онлайн-казино, по аналогии с финпирамидами. Олжас Абаевич, учитывая, что реклама онлайн-казино становится точкой входа в игровую зависимость, прошу вас рассмотреть возможность поддержки данных нововведений", - сказал Бижанов.
Ранее синистр финансов Мади Такиев на заседании Правительства призвал граждан активнее требовать фискальные чеки при покупках.
