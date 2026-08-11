Коллегия Евразийской экономической комиссии на заседании 11 августа обнулила ввозные таможенные пошлины сразу по двум позициям, марганцевым рудам и концентратам и отходам и лому титана, передает BAQ.KZ со ссылкой на ЕЭК.

Решения касаются сырья для металлургических предприятий союза.

Обе нулевые ставки установлены на два года, по 31 августа 2028 года включительно. Речь идёт о товарах с кодами 2602 00 000 0 и 8108 30 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС.

Решения действуют во всех странах Евразийского экономического союза, включая Казахстан.

Рассматриваемые товары являются основным сырьем для производства марганцевых сплавов, которые используются в черной металлургии при изготовлении сталей в качестве раскислителя, а также легирующей добавки, - отметил директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

По его словам, мера поможет металлургическим предприятиям союза загрузить производственные мощности, наладить выпуск более высокомаржинальной продукции и повысить её конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках.

Марганец в металлургии решает две задачи. Он убирает из расплава лишний кислород и работает легирующей добавкой, без которой сталь получается хрупкой.

С титановым ломом логика похожая. Казарян пояснил, что он идёт вторичным сырьём при производстве титановых слитков и слябов, удешевляет и ускоряет выпуск полуфабрикатов и позволяет нарастить объёмы готовой продукции. Отмена пошлины, по его оценке, повысит конкурентоспособность металлургов союза.

Оба решения вступят в силу через 10 календарных дней после официального опубликования.