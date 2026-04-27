Инспекторы Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ выявили зараженные партии зерна и семян, поступившие из Российская Федерация, передает BAQ.kz.

Зараженные семена в Костанайской области

В Узункольском районе при проверке партии семян гуара объемом 3 тонны специалисты обнаружили признаки заражения. Продукция поступила из России.

Лабораторная экспертиза подтвердила наличие карантинного сорняка - амброзия полыннолистная.

Нарушение в Актюбинской области

Аналогичный случай выявлен при досмотре партии продовольственного ячменя объемом 50 тонн, ввезенной из Башкортостана.

Экспертиза показала наличие сразу двух опасных сорняков - амброзия полыннолистная и амброзия трехраздельная.

Чем опасна амброзия

Амброзия относится к особо опасным карантинным растениям. Ее распространение приводит к истощению почв и снижению урожайности сельскохозяйственных культур.

Кроме того, пыльца растения является сильным аллергеном и может представлять серьезную угрозу для здоровья людей.

По выявленным фактам составлены административные протоколы, материалы направлены в суд.