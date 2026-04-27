Ввоз зараженного зерна из России остановили в Казахстане
В Костанайской и Актюбинской областях пресекли попытки ввоза сельхозпродукции, зараженной опасными сорняками.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Инспекторы Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ выявили зараженные партии зерна и семян, поступившие из Российская Федерация, передает BAQ.kz.
Зараженные семена в Костанайской области
В Узункольском районе при проверке партии семян гуара объемом 3 тонны специалисты обнаружили признаки заражения. Продукция поступила из России.
Лабораторная экспертиза подтвердила наличие карантинного сорняка - амброзия полыннолистная.
Нарушение в Актюбинской области
Аналогичный случай выявлен при досмотре партии продовольственного ячменя объемом 50 тонн, ввезенной из Башкортостана.
Экспертиза показала наличие сразу двух опасных сорняков - амброзия полыннолистная и амброзия трехраздельная.
Чем опасна амброзия
Амброзия относится к особо опасным карантинным растениям. Ее распространение приводит к истощению почв и снижению урожайности сельскохозяйственных культур.
Кроме того, пыльца растения является сильным аллергеном и может представлять серьезную угрозу для здоровья людей.
По выявленным фактам составлены административные протоколы, материалы направлены в суд.
