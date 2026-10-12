ВВП Казахстана на душу населения за 7 лет вырос более чем в 1,5 раза

По итогам 2025 года ВВП на душу населения достиг $15 тыс., увеличившись на 52,9% по сравнению с 2018 годом ($9,8 тыс.). Росту ВВП на душу населения способствовало устойчивое развитие экономики страны.

По информации Миннацэкономики, номинальный объем экономики вырос с 61,8 трлн теңге в 2018 году до 159,6 трлн теңге в 2025 году. В 2025 году объем экономики достиг $306 млрд, превысив уровень 2018 года на 70,6% в долларовом выражении.

За период с 2019 по 2025 годы ВВП вырос в реальном выражении на 28,9%, чему способствовали диверсификация, инвестиции и развитие базовых отраслей (промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и складировании, торговле), а также диверсификация экономики, повышение конкурентоспособности, привлечение инвестиций и продвижение социально-экономических реформ.

Реальный сектор традиционно стал основным драйвером роста экономики. В отмеченном периоде производство товаров выросло на 38,8%. Обеспечен рост в строительстве в 2,4 раза, обрабатывающей промышленности на 41,8%, сельском хозяйстве на 25,6%, горнодобывающей промышленности на 14,9%.

Реализация инфраструктурных проектов и положительная динамика в реальном секторе экономики простимулировали рост сферы услуг на 22,1%. Рост в торговле составил 44,1%, в услугах транспорта – 38,4%, связи – 56,4%.

Объём инвестиций в основной капитал увеличился на 65,9% до 23,5 трлн тенге. За 7 лет объём валового притока прямых иностранных инвестиций составил $155,7 млрд.

Активная работа по поддержке предприятий обрабатывающей промышленности и расширению доступа на приоритетные экспортные рынки позволили увеличить объемы несырьевого экспорта в 1,8 раза до $28,8 млрд (с $15,8 млрд).

Объем добычи нефти увеличился на 9,2 млн тонн и по итогам 2025 года составил 99,6 млн тонн.

Производительность труда в экономике выросла на 21,7%, в том числе в строительстве – в 2,3 раза, сельском хозяйстве – на 66,3%, обрабатывающей промышленности – на 32%, торговле – на 28,9%.

За 7 лет количество рабочих мест в сфере МСП выросло на 36,7%

Малый и средний бизнес стал ключевым драйвером рынка труда в Казахстане. Согласно актуальным данным Бюро национальной статистики, в секторе МСП сегодня занято 4 527 381 человек — это 48,6% от всего занятого населения страны. За последние 7 лет число рабочих мест в секторе выросло на 36,7% (в 2018 г. -3,3 млн).

Число действующих субъектов МСП выросло на 63,5% и достигло 2,2 млн единиц.

Выпуск продукции увеличился в 3,2 раза, достигнув рекордных 104,8 трлн тенге по итогам 2025 года.

Доля МСП в ВВП страны достигла 40,9%, увеличившись на 9,2 п.п.

Основу сектора продолжают составлять индивидуальные предприниматели (69% от общего числа субъектов), обеспечивающие работой более 2 млн человек. При этом средние предприятия, составляя всего 0,1% рынка, предоставляют самые стабильные рабочие места с полным соцпакетом (428,2 тыс. занятых).

По числу предприятий в стране лидирует сфера торговли (35%), однако наибольший потенциал для создания новых рабочих мест при расширении бизнеса демонстрируют обрабатывающая промышленность, строительство и агропереработка.

Значительную роль в секторе играют женщины — они возглавляют 48,1% всех субъектов МСП (в том числе 52,6% среди ИП и 28,1% среди юридических лиц).

За 7 лет выделено 10,2 трлн тенге на развитие бизнеса

Инструменты Фонда развития предпринимательства «Даму» по льготному кредитованию, субсидированию и гарантированию с 2019 по 2026 годы охватили 176 716 проектов бизнеса на общую сумму кредитов 10,2 трлн тенге.

За весь период реализации программ господдержки (2019–2025 гг.) их участники сохранили порядка 695 тыс. текущих и создали 60,5 тыс. новых рабочих мест, выпустили продукцию на 128 трлн тенге и уплатили в бюджет 8,5 трлн тенге налогов.

В июне 2025 года запущена программа льготного финансирования «Өрлеу», где доля банковского капитала превышает половину общего объема финансирования. С апреля 2025 года на базе фонда «Даму» успешно функционируют два новых гарантийных фонда для МСБ и крупных инвестпроектов, а в декабре 2025 года стартовала программа «Іскер аймақ», направленная на развитие микро- и малого бизнеса в селах и малых городах с учетом их региональной специфики.

Топ-50 экономик мира: итоги семилетней трансформации Казахстана

Период 2019–2026 годов стал для Казахстана этапом масштабной системной трансформации государственного управления и структуры общества. Главным институциональным итогом этого периода стало принятие новой Конституции на республиканском референдуме 15 марта 2026 года.

Политические реформы получили прочный экономический фундамент. По итогам рекордного 2025 года ВВП Казахстана достиг 159,6 трлн теңге трлн тенге, показав реальный рост на 6,5%. Это позволило стране улучшить позиции в глобальном рейтинге Всемирного банка, поднявшись с 55-го на 48-е место и закрепившись в топ-50 крупнейших экономик мира.

Устойчивость макроэкономической базы подтверждается притоком инвестиций. Годовой объем вложений в основной капитал увеличился с 12,6 до 23,5 трлн тенге, а совокупный приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) с 2019 года по первый квартал 2026 года превысил 162 млрд долларов. В рамках новой Программы макроэкономической стабилизации на 2026–2028 годы Правительство нацелено удержать ежегодный рост экономики на уровне не ниже 5% и снизить инфляцию до 5–7% к 2028 году.

Социальные стандарты в цифрах

В Казахстане за 7 лет минимальная зарплата и пенсии выросли в два раза.

За семь лет в стране зафиксирован кратный рост базовых социальных выплат:

• Минимальная заработная плата (МЗП) увеличилась в 2 раза — с 42,5 тыс. до 85 тыс. тенге;

• Минимальная базовая пенсия выросла в 2,2 раза — с 16 тыс. до 35,6 тыс. тенге;

• Минимальный размер пенсии показал рост почти в 2 раза — с 36,1 тыс. до 69 тыс. тенге;

• Прожиточный минимум увеличился в 1,7 раза — с 29,7 тыс. до 50,9 тыс. тенге.

ВВП на душу населения вырос с 715,5 тыс. до 1 661,6 тыс. тенге.

Новые возможности для бизнеса: программы «Өрлеу» и «Іскер аймақ»

Для стимулирования частного бизнеса на местах запущена долгосрочная программа «Іскер аймақ», ориентированная на развитие малых городов и сел. До 2029 года программа поддержит порядка 15 тысяч бизнес-проектов на общую сумму 1,2 трлн тенге. Программа сфокусирована на переработке агропродукции, производстве продуктов питания, мебели, стройматериалов и ремесленничестве.

На республиканском уровне бизнес-инициативы поддерживаются механизмами «с чистого листа» и льготной программой кредитования «Өрлеу». Для приоритетных секторов (обрабатывающая промышленность, IT, туризм, креативная индустрия и логистика) установлены лимиты финансирования до 7 млрд тенге по ставке не более 12,6% годовых.

Социальная инфраструктура сел Казахстана

Ключевым этапом модернизации регионов стал проект «Ауыл — Ел бесігі», охвативший 2,1 тыс. сел (включая 1 тыс. опорных и 1,1 тыс. спутниковых). В ходе его реализации было создано 33 тыс. временных и 4,5 тыс. постоянных рабочих мест, а инфраструктура приведена к региональным стандартам. Дополнительно по программе «Ауыл аманаты» сельчанам с 2023 года выдано более 20,6 тыс. микрокредитов на сумму 154,3 млрд тенге, что позволило открыть 23,8 тыс. новых рабочих мест.

Параллельно в стране решены острые дефициты в сферах здравоохранения и образования.

Для удержания кадров на местах программа «С дипломом в село» обеспечила подъемными пособиями на сумму 27,3 млрд тенге более 123 тыс. специалистов, а 55 тыс. сотрудников получили жилищные кредиты на сумму 214,3 млрд тенге.