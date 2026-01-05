В газете Turkistan опубликовано обширное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает BAQ.KZ.

В начале беседы был задан традиционный вопрос об итогах прошедшего года и о том, какой результат 2025 года Президент считает главным.

Отвечая на него, Касым-Жомарт Токаев отметил, что знаковых событий, действительно, было немало, год пролетел как один миг. В качестве примера он привел ключевые экономические показатели.

"К примеру, наша экономика выросла более чем на 6 процентов, ВВП пересек отметку в 300 миллиардов долларов, а в пересчете на душу населения превысил 15 тысяч долларов. Это рекордные показатели не только для нашей страны, но и для всего региона", - подчеркнул он.

При этом Глава государства обратил внимание на необходимость дальнейшей системной работы.

"Есть основания для удовлетворения, но я постоянно призываю всех госслужащих ни в коем случае не успокаиваться, не почивать на лаврах. Как гласит восточная мудрость: "В самой благоприятной ситуации таится опасность". Надо упорно трудиться, идти вперед, тем более нерешенных вопросов немало", — заявил Президент.

Среди ключевых вызовов Касым-Жомарт Токаев назвал инфляцию.

"Это, прежде всего, высокий уровень инфляции, которая „съедает“ все усилия, направленные на повышение благосостояния граждан нашей страны". По его словам, "в этом году Правительству и акимам есть над чем поработать в плане укрепления социально-экономического каркаса государства", - отметил он.

В то же время Президент подчеркнул, что главным итогом 2025 года считает необратимость проводимых преобразований.

"И все же главным итогом года стала необратимость реформ. Казахстан сделал большой шаг вперед по пути модернизации, стал более цивилизованным государством. В обществе укрепилось понимание исключительной важности масштабных преобразований для благополучия будущих поколений", — сказал он.

Говоря о глобальных процессах, Касым-Жомарт Токаев отметил, что под напором стратегии "здравого смысла" президента Дональд Трампа глобализация отступает на задний план".

В этом контексте он подчеркнул приоритеты внутреннего развития страны: