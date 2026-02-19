Валовой внутренний продукт Казахстана за 2025 год составил 159,6 трлн тенге, увеличившись на 6,5% в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в данных Бюро национальной статистики, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Структура ВВП: товары, услуги и налоги

В долларовом выражении ВВП, рассчитанный по среднему обменному курсу Национального банка РК за период, достиг $305,9 млрд.

Основной вклад в формирование ВВП по-прежнему обеспечивают услуги – 57,7%, на производство товаров приходится 36,1%, на налоги на продукты – 6,2%.

Ключевой отраслью экономики остаётся промышленность, доля которой составила 26,3% ВВП. Существенный вклад в формирование валового внутреннего продукта также внесли оптовая и розничная торговля с долей 19,2%, операции с недвижимым имуществом – 8,3%, строительство – 6,1%, а также транспорт и складирование – 6,0%.

Рост по отраслям

В реальном выражении в 2025 году производство товаров выросло на 8,7%, услуг – на 5,2%, налогов на продукты – на 5,5%.

Наиболее высокие темпы номинального роста зафиксированы в финансовой и страховой деятельности (+24,1%), транспорте и складировании (+22,9%), обрабатывающей промышленности (+19,7%), строительстве (+18,2%), а также в сфере оптовой и розничной торговли и ремонта автомобилей (+17,6%).

По данным статистики, в долгосрочной динамике экономика Казахстана демонстрирует восстановительный рост после спада 2020 года, связанного с пандемией COVID-19, когда реальный ВВП сократился на 2,5%. Начиная со второго квартала 2021 года, в стране наблюдается устойчивое восстановление экономической активности.