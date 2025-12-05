Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что экономика Казахстана демонстрирует рекордные показатели за последние годы. По итогам 2025 года рост ВВП превысит 6%, что станет самым высоким темпом за десятилетие, передает BAQ.KZ.

Глава государства отметил, что впервые в истории страны объем валового внутреннего продукта превысит 300 млрд долларов.

"Конкурентоспособный бизнес – это опора любого государства. Ожидается, что в этом году рост экономики Казахстана превысит 6%. Это является самым высоким показателем за последнее десятилетие. Более того, прогнозируется, что ВВП впервые превысит 300 млрд долларов", — подчеркнул Президент.

Токаев напомнил, что в текущий период Казахстан делает ставку на развитие инфраструктуры и диверсификацию экономики. При этом, по его словам, одним из ключевых приоритетов остается расширение экспорта готовой продукции.

"Правительству необходимо вести активную работу по увеличению экспорта готовой продукции. На сегодняшний день мы уже достигли определённых успехов в данной сфере", — сказал он.

По его словам, за последние пять лет валовая добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности увеличилась более чем на 25%, что существенно опережает темпы роста в горнодобывающей отрасли.



За последние годы инвестиции в основной капитал выросли на 70%.



Производительность труда в реальном секторе увеличилась на 40%.



Объем несырьевого экспорта продемонстрировал рост почти в два раза.



В результате число экспортеров возросло в 3 раза, что позволило расширить географию поставок нашей продукции до 140 государств. Это наглядное подтверждение того, что отечественные товары находят свои ниши на зарубежных рынках.



Активное участие в этой работе принимает малый и средний бизнес, который динамично растет и развивается, а его доля в экономике достигла 40%.



За последние пять лет количество субъектов МСБ увеличилось в полтора раза, а объем выпуска их продукции – в 2,5 раза. Сегодня в сфере бизнеса работает 4,5 млн человек, или почти половина всего занятого населения страны".