ВВП Казахстана вырос на 4,1%: какие регионы стали лидерами экономики

Объем валового внутреннего продукта (ВВП) Казахстана за январь–июнь 2026 года достиг более 71,2 трлн теңге. В реальном выражении показатель увеличился на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Бюро национальной статистики.

Лидерами по темпам роста экономики стали три региона. Наибольший рост валового регионального продукта (ВРП) зафиксирован в области Ұлытау — 15,3%. Следом идут Туркестанская область с показателем 13,3% и Северо-Казахстанская область — 11,4%.

При этом основная доля ВВП страны приходится на крупнейшие экономические центры. В январе–июне на Алматы пришлось 20,2% общего объема ВВП, на Астану — 12,5%, на Атыраускую область — 11,7%.

Наибольший вклад в общий рост экономики внесли Алматы, Астана и Алматинская область. Вклад Алматы составил 0,68 процентного пункта, Астаны — 0,62 п.п., Алматинской области — 0,47 п.п.