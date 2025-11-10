По предварительным данным Бюро национальной статистики, валовой внутренний продукт (ВВП) Казахстана за январь–октябрь 2025 года увеличился на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает BAQ.KZ.

Рост обеспечен как промышленностью, так и сферой услуг: производство товаров увеличилось на 8,2%, услуг — на 5,3%. Наибольший вклад в прирост ВВП внесла промышленность, обеспечившая более 30% роста, а в совокупности с торговлей и транспортом эти отрасли сформировали свыше 70% прироста.

В обрабатывающей промышленности рост составил 5,8% за счет увеличения выпуска продукции в отдельных направлениях: машиностроение — на 11,5% (автомобилестроение — на 13,3%), химическая промышленность — на 10,9%, производство продуктов питания — на 9,1%, нефтепереработка — на 6,3%, металлические изделия — на 14,1%, строительные материалы — на 5,3%.

Сельское хозяйство показало сезонный рост: валовой выпуск увеличился на 5,4%, растениеводство — на 6,7%, животноводство — на 3,4%. В ряде регионов, включая Акмолинскую, Костанайскую и Павлодарскую области, отмечен рост урожайности зерновых культур.

В торговле рост составил 9%, при этом лидерами стали предприятия оптовой торговли, а транспортная отрасль показала рекордный рост на 20,7% за счет увеличения перевозок по всем видам транспорта.

Правительство Казахстана продолжает работу по обеспечению устойчивого экономического роста, поддержке приоритетных отраслей, диверсификации экономики и привлечению инвестиций.