ВВП на душу населения в Казахстане вырос на 53 процента за семь лет

За последние семь лет ВВП на душу населения в Казахстане увеличился на 52,9% и достиг 15 006 долларов. При этом экономика страны в реальном выражении выросла на 28,9%, передает BAQ.KZ.

В период с 2019 по 2025 годы среднегодовой рост экономики составил 3,7%. Положительная динамика сохранилась, несмотря на последствия пандемии 2020 года.

Основной вклад в рост внес реальный сектор экономики. За семь лет производство товаров увеличилось на 38,8%.

Наибольший рост зафиксирован в строительстве, где объемы увеличились в 2,4 раза. Обрабатывающая промышленность выросла на 41,8%, сельское хозяйство – на 25,6%, горнодобывающая отрасль – на 14,9%.

Положительная динамика наблюдалась и в сфере услуг. За семь лет ее объем вырос на 22,1%. В частности, торговля увеличилась на 44,1%, транспортные услуги – на 38,4%, а связь – на 56,4%.

Инвестиции и экспорт

За этот период инвестиции в основной капитал выросли на 65,9%, достигнув 23,5 трлн тенге. Совокупный валовый приток прямых иностранных инвестиций за семь лет составил 155,7 млрд долларов.

Одновременно увеличился несырьевой экспорт Казахстана. Его объем вырос в 1,8 раза – с 15,8 млрд до 28,8 млрд долларов.

Рост отмечен и в нефтяной отрасли. По итогам 2025 года добыча нефти достигла 99,6 млн тонн, увеличившись за семь лет на 9,2 млн тонн.

Как изменилась производительность труда

За семь лет производительность труда в целом по экономике выросла на 21,7%.

Наиболее заметный рост произошел в строительстве – в 2,3 раза. В сельском хозяйстве показатель увеличился на 66,3%, в обрабатывающей промышленности – на 32%, а в торговле – на 28,9%.

Таким образом, за семь лет в Казахстане выросли объемы производства, инвестиций и несырьевого экспорта. При этом положительная динамика наблюдалась как в промышленности и строительстве, так и в сельском хозяйстве, торговле, транспорте и связи.