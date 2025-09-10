В Мажилисе вновь заговорили о парадоксах казахстанской экономики: цифры растут, а кошельки – нет. Депутат Ерлан Саиров обратил внимание на то, что при росте ВВП на 6,3% доля оплаты труда в структуре экономики упала. Если в прошлом году она составляла 31%, то сегодня – всего 28,8%, передает корреспондент BAQ.KZ.

"Конвенция требует постоянного повышения благосостояния наемных работников. Но при росте экономики мы видим обратное – благосостояние населения не растет. Какие шаги предпримет правительство, чтобы изменить эту ситуацию?", – спросил парламентарий.

Министр труда Светлана Жакупова признала проблему. По ее словам, причина кроется в "серых схемах" и дисбалансе зарплат.

"Есть факты, когда квалифицированный специалист получает официально 85 тысяч тенге, остальное выдается в конверте. Мы предлагаем законопроект о декларировании трудовых отношений работодателями. Это позволит вывести зарплаты из тени", – заявила она.

Жакупова добавила, что даже в одной отрасли разница может быть колоссальной: один специалист получает 1,2 млн тенге, другой с теми же навыками – всего 220 тысяч. В пример министр привела горно-металлургический комплекс, где зарплаты "разбросаны" в разы.

По ее словам, в ближайшее время Минтруда планирует обсуждать с социальными партнерами отраслевые соглашения об оплате труда.