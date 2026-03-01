ВВС Израиля атаковали более 200 различных объектов
Основными целями являлись ракетные установки.
Сегодня 2026, 01:20
Сегодня 2026, 01:20
Фото: Pixabay.com
ВВС Израиля атаковали в течение дня еще более 200 различных объектов на западе и в центральной части Ирана, передает BAQ.KZ.
Об этом сообщила армейская пресс-служба.
Согласно ее заявлению, основными целями являлись ракетные установки и системы ПВО.
Ударам также подверглись командные центры, оружейные склады и производственные мощности, уточнили военные.
