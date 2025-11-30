Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Военно-воздушные силы Корейской народной армии получат новые стратегические военные средства и им будет поставлена новая "важная задача". Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передаёт BAQ.KZ.

Заявление прозвучало 28 ноября на мероприятиях, посвящённых 80-летию ВВС, которые прошли в Кальмаском аэропорту, базирующемся на территории 59-го полка имени героя Киль Ён Чжо при второй авиационной дивизии. Как отмечает ЦТАК, Ким Чен Ына сопровождала его дочь.

Во время специального заседания, приуроченного к юбилею, лидер КНДР подчеркнул, что новые средства обеспечат ВВС "стратегическую роль" и усилят их значение в оборонной системе страны.

По словам Ким Чен Ына, Трудовая партия Кореи ожидает, что ВВС смогут выполнять функции "средства сдерживания ядерной войны" и станут ключевым элементом национальной безопасности.