ВВС США сбили ракетой за $500 тыс. воздушный шар бойскаутов

ВВС США в феврале 2023 года сбили ракетой стоимостью около $500 тыс. неопознанный летающий объект, который впоследствии оказался воздушным шаром бойскаутов.

Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на бывшего директора управления Пентагона по изучению аномальных явлений Шона Киркпатрика.

По данным издания, инцидент произошел примерно через неделю после уничтожения китайского аэростата у побережья штата Южная Каролина. После этого американские военные стали более активно реагировать на обнаружение неопознанных объектов в воздушном пространстве.

Отмечается, что бойскауты запустили воздушный шар в рамках исследовательского проекта. Для его уничтожения была использована ракета AIM-9 Sidewinder стоимостью около $500 тыс. После этого выяснилось, что объект не представлял угрозы.