Казахстанские фермеры смогли собрать богатый урожай, несмотря на неблагоприятную погоду. Президент Касым-Жомарт Токаев поблагодарил работников сельского хозяйства за их труд и поручил Правительству обратить внимание на проблемы, которые волнуют жителей села.

Об этом Глава государства заявил 20 ноября на III Форуме работников сельского хозяйства в Астане.

Президент отметил, что аграрная отрасль имеет стратегическое значение для экономики страны. На форум приехали фермеры, специалисты и представители сельского хозяйства из разных регионов Казахстана.

«Прежде всего хочу поздравить всех вас с профессиональным праздником! Это особо значимое для нас событие, поскольку сельское хозяйство – стратегически важная отрасль экономики нашей страны. Сегодня мы по традиции собрались, чтобы обсудить актуальные вопросы аграрного сектора страны. На этот форум приехали опытные специалисты, крестьяне, фермеры, одним словом, люди труда из всех регионов страны. Поэтому наш форум по праву можно назвать событием общенационального масштаба», – сказал Токаев.

Правительству поручено учесть предложения аграриев

Во время форума участники подняли вопросы экономии воды, рационального использования пастбищ и улучшения условий жизни сельских работников.

Президент поблагодарил выступавших, в том числе инвесторов, за предложения и поручил профильным ведомствам внимательно их изучить.

«Прежде всего хочу поблагодарить всех выступавших сегодня, в том числе инвесторов, за конструктивные предложения по экономии водных ресурсов, рациональному использованию пастбищ, улучшению социального положения тружеников села и решению других актуальных вопросов. Правительству и профильному министерству необходимо учесть все высказанные мнения», – подчеркнул Глава государства.

«Богатый урожай – залог достатка в каждом доме»

Отдельно Токаев остановился на результатах уборочной кампании.

По его словам, в этом году в Казахстане собрали 24,5 млн тонн сельскохозяйственных культур, несмотря на сложные погодные условия.

Президент подчеркнул, что за этими результатами стоит ежедневный труд фермеров и всех работников аграрной отрасли.