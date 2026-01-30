"Вы - истинные "Адал азамат"" – Токаев волонтерам
Выступая на Форуме волонтеров, Глава государства Касым-Жомарт Токаев оценил работу волонтеров, передает BAQ.KZ.
"Казахи по своей природе – великодушный и щедрый народ. Готовность протянуть руку помощи нуждающемуся является нашим благородным качеством, передающимся из поколения в поколение. Мерилом высокой духовности для наших предков служили сострадание к ближнему и гармония с природой. Они завещали потомкам хранить верность таким ценностям, как согласие, единство и мир. Великий Абай определил одной из ключевых граней концепции "Толық адам" ("Совершенный человек") готовность творить добро и помогать ближнему. Вы твердо придерживаетесь этой заповеди и на своем примере показываете, что являетесь истинными "Адал азамат" ("Ответственными гражданами")".
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что именно в периоды суровых испытаний наши волонтеры самоотверженно трудятся, проявляя исключительную ответственность.
"Весь Казахстан стал свидетелем героизма волонтеров во время пандемии. В это сложное время тысячи добровольцев находились на передовой, помогая врачам, сотрудникам правоохранительных органов, учителям и всем нуждающимся. Ярким примером сплоченности стала борьба с беспрецедентными паводками, когда 50 тысяч волонтеров плечом к плечу со спасателями противостояли стихии. Подобных примеров немало. Казахи говорят: "Жақсыны ісінен таны" ("Хорошего человека узнаешь по его делам"). Своей деятельностью вы воплощаете в жизнь исконное добросердечие нашего народа. Вы знаете, что я как Глава государства придаю особое значение добровольческому движению", – отметил Президент.
