Выступая на Форуме волонтеров, Глава государства Касым-Жомарт Токаев оценил работу волонтеров, передает BAQ.KZ.

"Казахи по своей природе – великодушный и щедрый народ. Готовность протянуть руку помощи нуждающемуся является нашим благородным качеством, передающимся из поколения в поколение. Мерилом высокой духовности для наших предков служили сострадание к ближнему и гармония с природой. Они завещали потомкам хранить верность таким ценностям, как согласие, единство и мир. Великий Абай определил одной из ключевых граней концепции "Толық адам" ("Совершенный человек") готовность творить добро и помогать ближнему. Вы твердо придерживаетесь этой заповеди и на своем примере показываете, что являетесь истинными "Адал азамат" ("Ответственными гражданами")".

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что именно в периоды суровых испытаний наши волонтеры самоотверженно трудятся, проявляя исключительную ответственность.