Каждую неделю в Казахстане появляются новые жертвы кибермошенников. Кто-то перевёл деньги за несуществующий товар, кто-то — вложился в якобы "прибыльный" инвестиционный проект, а кто-то — оформил кредит под диктовку человека, назвавшегося сотрудником банка. Несмотря на множество предупреждений, схема за схемой продолжают срабатывать. В Министерстве внутренних дел РК рассказали корреспонденту BAQ.KZ, как распознать интернет-мошенников и не попасться на их уловки.

Интернет-обман стал обыденной реальностью. Ложные страницы, поддельные инвестиционные платформы, звонки от фейковых сотрудников банков и полиции — всё это давно перестало удивлять казахстанцев. В МВД подчёркивают: количество обращений от граждан, ставших жертвами киберпреступников, неуклонно растёт. При этом схемы остаются прежними, просто становятся тоньше и изощрённее.

Одна из самых распространённых — фейковая интернет-торговля. Объявления о продаже техники, одежды или услуг размещаются на популярных торговых площадках, в Instagram или Telegram. Мошенники предлагают товар по привлекательной цене и требуют полную предоплату. После перевода денег продавец исчезает. Иногда подделываются даже логотипы известных платформ, чтобы вызвать больше доверия.

"Людей вводят в заблуждение за счёт заниженной цены, быстрого общения и уверенного тона. Чтобы не попасться, важно проверять продавцов, договариваться об оплате только после получения товара и не переходить по сомнительным ссылкам", — рассказали в МВД.

Другая форма — мнимые инвестиции. Граждане вовлекаются в якобы доходные схемы с участием "брокеров", которые выходят на связь через мессенджеры. Аферисты создают поддельные сайты под видом крупных банков, фондов, криптобирж. Иногда даже делают первую выплату — "дивиденды" — чтобы убедить человека вложить ещё больше.

Особо уязвимыми становятся те, кто теряет бдительность и начинает действовать по указке лжеспециалистов. В МВД подчёркивают: ни один законный брокер не будет требовать перевести средства в личном чате или оформлять инвестиции по телефону.

Немало случаев связано с телефонными звонками от лже-сотрудников банков, полиции и даже КНБ. Потерпевшему сообщают, что с его счётом что-то случилось, деньги “в опасности” и их срочно нужно перевести на "страховой" счёт. Человека подводят к тому, чтобы он сам оформил кредит или сообщил коды из СМС.

"Нельзя выполнять никакие телефонные инструкции, особенно если речь идёт об оформлении кредита, продаже имущества или установке программ. Ни один сотрудник правоохранительных органов не будет проводить “операции” по телефону или видеозвонку", — подчёркивают в МВД РК.

Ведомство обращает внимание и на другой тревожный тренд — взлом страниц в соцсетях и мессенджерах. Жертвами становятся не только те, чьи аккаунты были украдены, но и их друзья и родные. Мошенники, прикрываясь знакомыми именами, просят перевести деньги, присылают вредоносные ссылки или требуют коды из сообщений. Часто их стиль общения не соответствует привычному, но в потоке дел это замечают не сразу.

Также в МВД подчёркивают, что всё чаще аферисты действуют под видом операторов сотовой связи. Они звонят и сообщают о якобы скором отключении номера или блокировке SIM-карты, а затем просят продиктовать СМС-код — с его помощью они получают доступ к банковским приложениям.

Как защититься?

Ответ, по словам экспертов МВД, всегда начинается с базовой цифровой гигиены. Не передавать личные данные — включая CVV-коды, сроки действия карт, коды подтверждения, пароли. Не устанавливать приложения по просьбе незнакомцев. Не переходить по ссылкам, полученным в рассылках, объявлениях или якобы от "службы поддержки". Использовать только официальные магазины приложений — App Store и Play Market.

Особое внимание МВД РК просит обратить на уязвимость пожилых людей. Именно они чаще становятся жертвами — особенно когда звонок поступает вечером, а на том конце провода уверенный голос представляется полицейским.

"Очень важно разъяснять престарелым родственникам и соседям, как вести себя при звонках и странных сообщениях. Во многих случаях мошенники физически находятся вблизи от дома жертвы и готовы действовать в паре с сообщниками", — говорят в ведомстве.

В полиции также советуют регулярно менять пароли, проверять движение денег на счетах, не указывать в объявлениях полные персональные данные, привязанные к банковским картам телефоны, и при малейшем подозрении обращаться в правоохранительные органы.

МВД настоятельно рекомендует: в случае контакта с мошенниками нужно немедленно прекратить общение, не выполнять никаких действий с финансами и обратиться в полицию по номеру 102. Параллельно следует связаться с банком и запросить блокировку карты и счетов. Если вы передали злоумышленникам код из СМС — срочно активируйте запрет на онлайн-кредитование через портал eGov или eGov Mobile.

Важно сохранить все переписки, скриншоты, звонки и квитанции — они могут стать доказательством при расследовании. Если с вашего аккаунта в соцсетях идёт рассылка, выйдите из всех устройств и предупредите контакты, что страница взломана.

Мошенники становятся всё хитрее, но их схемы по-прежнему строятся на одном — на доверии. И чем быстрее человек распознает манипуляцию, тем выше шанс сохранить свои деньги и данные в безопасности. В МВД напоминают: цифровая осмотрительность — это не паранойя, а необходимость.