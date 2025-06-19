В Министерстве труда и социальной защиты населения РК отреагировали на скандальный случай, активно обсуждаемый в социальных сетях. Поводом стало сообщение девушки, которая рассказала о недопустимом вопросе во время собеседования в одном из крупнейших банков страны, передаёт BAQ.KZ.

По словам казахстанки, в ходе интервью ей якобы задали некорректный вопрос о декрете.

"Мы надеемся, что вам трубы перевязывать не придётся. Вы ведь не собираетесь уходить в декрет в ближайший год?" - процитировала девушка слова представителей банка.

Министр Светлана Жакупова заявила, что подобные формулировки недопустимы.

"Совершенно недопустимы. И моя рекомендация - обратиться в первую очередь в государственные органы. Для этого ей нужно сначала подать официальное заявление", - прокомментировала она в кулуарах Сената.

Министр подчеркнула, что вопросы, касающиеся личной жизни, планов по беременности и родам, нарушают права соискателей и могут расцениваться как дискриминационные.