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"Вы ведь не собираетесь в декрет?" — в Минтруда прокомментировали скандальное собеседование

Сегодня, 11:08
АВТОР
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pexels.com Сегодня, 11:08
Сегодня, 11:08
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Фото: pexels.com

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК отреагировали на скандальный случай, активно обсуждаемый в социальных сетях. Поводом стало сообщение девушки, которая рассказала о недопустимом вопросе во время собеседования в одном из крупнейших банков страны, передаёт BAQ.KZ. 

По словам казахстанки, в ходе интервью ей якобы задали некорректный вопрос о декрете. 

"Мы надеемся, что вам трубы перевязывать не придётся. Вы ведь не собираетесь уходить в декрет в ближайший год?" - процитировала девушка слова представителей банка.

Министр Светлана Жакупова заявила, что подобные формулировки недопустимы.

"Совершенно недопустимы. И моя рекомендация - обратиться в первую очередь в государственные органы. Для этого ей нужно сначала подать официальное заявление", - прокомментировала она в кулуарах Сената.

Министр подчеркнула, что вопросы, касающиеся личной жизни, планов по беременности и родам, нарушают права соискателей и могут расцениваться как дискриминационные.

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