Президент США Дональд Трамп пообещал установить источники утечек секретной информации, связанной с Ираном. Заявление прозвучало после публикации The Washington Post о предупреждениях, которые американский лидер якобы получал перед началом военной операции.

Трамп отреагировал на материал издания под заголовком «Что слитые утечки об Иране говорят о Трампе».

Президент США разместил ссылку на публикацию в своей соцсети Truth Social и резко высказался в адрес тех, кто передает секретные сведения.

«Продолжайте сливать! Когда мы найдем вас, вы заплатите высокую цену», – написал Трамп.

О чем предупреждали президента

По данным The Washington Post, перед началом военной операции против Ирана Трамп получал предупреждения о возможных последствиях удара.

В частности, издание со ссылкой на The Wall Street Journal сообщает, что экс-директор Национальной разведки Тулси Габбард в феврале предупреждала президента, что в случае атаки Тегеран может перекрыть Ормузский пролив.

Такой сценарий, как отмечается в публикации, мог дестабилизировать мировой энергетический рынок.

Аналогичные опасения, по данным WP, высказывали высокопоставленные представители американских вооруженных сил.

Вэнс выступал за переговоры

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, согласно материалу, придерживался более осторожной позиции.

Он выступал за переговоры с Ираном, которые, по его мнению, могли оказаться менее затратными, чем военная операция.

При этом автор публикации WP Марк Тиссен считает, что информация о внутренних предупреждениях администрации фактически используется для возложения ответственности за последствия конфликта на Трампа.

Сам Тиссен оценивает решение президента иначе. По его мнению, удар по Ирану был осознанным шагом, направленным на то, чтобы не допустить создания Тегераном ядерного оружия.

Почему Трамп говорит об утечках

Американский президент ранее неоднократно выступал против разглашения секретной информации.

В августе Пентагон лишил бывшего министра ВВС США Фрэнка Кендалла допуска к секретным данным. Как заявил официальный представитель ведомства Шон Парнелл, причиной стало несанкционированное разглашение журналистам секретной информации о президентском самолете Air Force One.

История с утечками вновь оказалась в центре внимания после публикации материалов о внутренних обсуждениях и предупреждениях американской администрации перед операцией против Ирана.