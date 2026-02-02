Вячеслав Локшин: Признание роли науки на уровне Конституции – фактор прогресса
Академик Национальной академии наук Вячеслав Локшин выступил в поддержку Конституционной реформы, предусматривающей закрепление науки и образования в качестве стратегического приоритета развития страны. По его словам, признание роли науки и культуры на уровне Конституции является ключевым фактором прогресса страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеграм-канал Правительства РК.
– Наука, ученые, культура, знания признаются стратегическим приоритетом развития нашего государства. А это значит, что государство будет поддерживать научные исследования — фундаментальные и прикладные. Медицина как наука является одной из таких сфер. В Конституции закреплено право гражданина на здоровье, — отметил Вячеслав Локшин.
