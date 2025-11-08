В Астане полицейские задержали нескольких горожан, нарушивших общественный порядок. Нарушителей уже привлекли к ответственности, передает BAQ.KZ cо ссылкой на пресс-службу акимата города.

Инцидент произошёл в одной из многоэтажек: 38-летний мужчина пнул ногой дверь лифта, выбил её и упал в шахту. В результате лифт аварийно остановился, внутри кабины застрял 31-летний пассажир. Оба были спасены и осмотрены врачами.

Правонарушителя установили, в отношении него возбудили административное дело по статье 434 КоАП РК ("Мелкое хулиганство"). По решению суда мужчина арестован на 15 суток.

В другом случае 51-летний житель столицы разбил окно полицейского поста на улице Абылай хана. Как выяснилось, он сделал это намеренно. Материалы дела направлены в специализированный межрайонный административный суд Астаны.

В департаменте полиции призвали горожан соблюдать порядок и не допускать противоправных действий.