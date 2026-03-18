В суде по делу блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой допросили очередных свидетелей, один из которых подтвердил получение автомобиля после покупки курсов, передает корреспондент BAQ.kz.

Пятый свидетель сообщил, что приобрел обучающий курс и стал победителем розыгрыша автомобиля.

«Я приобрел курс для сестрёнки и еще выиграл машину. Я как раз хотел купить квартиру, копил», - рассказал он.

По его словам, передача автомобиля проходила открыто и без нарушений.

«Я поехал к ним домой, мы чай попили, машину выбрали. Они сказали: “Выбирай любую, ты первый”. Мы поехали в ГАИ и до вечера все оформили. Все было прозрачно и чисто», - отметил свидетель.

Он добавил, что приобретенный курс впоследствии передал родственнице.

Также в суде выступила свидетель, работавшая у подсудимых мобилографом. Она заявила, что участники розыгрышей не были подставными лицами или родственниками блогеров.

«Родственниками они не были. Это не подставные люди. Настоящие живые лица, которые не имеют отношения к данной семье», - подчеркнула она.

По ее словам, в ходе досудебного расследования она давала показания дважды и давления на нее не оказывалось.

Что известно по делу

По данным обвинения, Жанабылов и Толегенова использовали свою популярность в социальных сетях для привлечения участников к платным курсам и розыгрышам.

Стоимость участия составляла около 30 тысяч тенге, при этом участникам обещали возможность выиграть автомобили, смартфоны и денежные призы. Общая сумма заявленных призов превышала 200 млн тенге.

Как утверждает следствие, курсы не имели реальной образовательной ценности и использовались как прикрытие для проведения розыгрышей. Кроме того, действия блогеров могли иметь признаки нелицензированной лотерейной деятельности.

По данным Агентства по финансовому мониторингу, общий доход от схемы составил 247,5 млн тенге. В рамках расследования арестованы 10 автомобилей, включая Lamborghini Urus и Lexus LX 600, а также 17 iPhone.

В отношении подсудимых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Судебное разбирательство продолжается.