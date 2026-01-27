В Казахстане вступили в силу новые нормы Налогового кодекса: вместо семи специальных налоговых режимов осталось три. Предпринимателям нужно до 1 марта 2026 года официально подтвердить свой налоговый режим, чтобы не платить больше.

Как изменения могут повлиять на работу бизнеса и рынок бухгалтерских услуг, и на какие нормы в кодексе стоит обратить внимание, корреспондент BAQ.KZ узнала у экспертов.

Спрос на бухгалтеров

Новым Налоговым кодексом предусмотрены три специальных налоговых режима: для самозанятых, на основе упрощенной декларации и для крестьянских и фермерских хозяйств.

Финансовый советник R-Finance Арман Байганов отмечает, что новый Налоговый кодекс по многим параметрам заметно отличается от прежнего. Поэтому бизнесу, особенно небольшим компаниям, будет сложнее, так как у многих нет штатных бухгалтеров.

Эксперт считает, что, в связи с этим спрос на бухгалтерские услуги может вырасти.

"Бизнесу будет непросто адаптироваться, особенно небольшим компаниям, которые не могут позволить себе штатного бухгалтера. Поэтому спрос на бухгалтерские услуги, вероятнее всего, вырастет. Не исключено, что увеличатся и расходы предпринимателей на бухгалтерское сопровождение", - сказал Байганов.

В целом, по мнению эксперта, изменения нельзя назвать максимально удобными. Так как часть предпринимателей может не успеть вовремя встать на учёт или выбрать режим — из-за занятости или недостатка информации. Работающий бизнес, как правило, быстро адаптируется.

Наибольшие риски, отмечает специалист, возникают в сельской местности: многие ведут учёт через бухгалтеров на аутсорсе и не всегда оперативно отслеживают нововведения. В результате такие налогоплательщики могут автоматически перейти на общеустановленный режим, что приведёт к росту налоговой нагрузки и платежей.

Риски "упрощенки"

Налоговый консультант Айдар Масатбаев отмечает, что "упрощёнка" и после реформы остаётся одним из самых понятных и востребованных режимов для малого бизнеса. Вместе с тем, по его словам, новые правила меняют её роль на рынке: при работе с компаниями на общеустановленном режиме у предпринимателей могут возникнуть дополнительные ограничения и риски.

"Предприниматель, применяющий данный режим, освобождён от ведения полноценного бухгалтерского учёта, рассчитывает налог с валового дохода по фиксированной ставке и сдаёт отчётность в упрощённом формате. Именно эта модель долгие годы обеспечивала массовое вовлечение малого бизнеса в легальный оборот. Однако в новой редакции налогового законодательства упрощённая декларация всё больше утрачивает нейтральность по отношению к деловым связям с компаниями на общеустановленном режиме. Ключевая проблема проявляется в сегменте B2B — при взаимодействии субъектов, применяющих разные налоговые режимы", - пояснил эксперт.

По его словам, проблема в том, что для компаний на общеустановленном режиме (ОУР) расходы по операциям с контрагентами на спецрежимах часто либо ограничены, либо экономически невыгодны.

Из-за этого компании на ОУР начинают избегать закупок у предпринимателей на упрощённой декларации, поскольку такие операции ухудшают их налоговую позицию. Это особенно заметно в рекламе, маркетинге, дизайне, IT, клининге и других сферах, где малый бизнес традиционно работает на СНР.

Эксперт отмечает, что упрощённая декларация в новой налоговой реальности остаётся удобной для малого бизнеса — прежде всего с точки зрения ставок и отчётности. Однако одновременно проявляется её системный недостаток: режим осложняет полноценное участие предпринимателей в B2B-обороте.

"Без корректировки подходов к признанию расходов и нейтрализации режимных перекосов данный режим рискует окончательно превратиться из универсального инструмента развития малого бизнеса в узкоспециализированный формат для работы исключительно с физическими лицами", - сказал эксперт.

Какой режим удобнее?

На вопрос о наиболее удобном налоговом режиме бизнес-трекер Геннадий Ким поясняет, что выбор зависит от специфики бизнеса. По его словам, предпринимателям, которые в основном работают с физическими лицами и ведут розничные продажи или оказывают услуги, чаще всего подходит упрощённый режим.

Если бизнес в основном работает с крупными корпоративными клиентами на общеустановленном режиме, то предпринимателю зачастую удобнее также перейти на ОУР.

"Да, на ОУР налоги выше, а администрирование сложнее, но если бизнес в основном держится на корпоративных заказчиках на ОУР, то именно этот режим часто оказывается наиболее удобным — многое, конечно, зависит от ваших договорённостей с клиентами и структуры сделок", - сказал Ким.

Советы экспертов

Айдар Масатбаев советует не начинать выбор налогового режима со ставки: режим — это в первую очередь модель работы с клиентами и требования к учёту, а не просто "процент ниже". Он рекомендует сначала честно определить формат деятельности.

Если речь идёт о продаже личного труда без штата и планов масштабирования, чаще всего безопаснее режим для самозанятых. Если основной поток клиентов — физические лица, обычно подходит "упрощёнка". А если ключевые заказчики — корпоративные клиенты на ОУР, важно заранее учитывать их потребность в налоговых вычетах и, возможно, планировать переход на общеустановленный режим.

Также эксперт предупреждает, что не стоит выстраивать искусственные "переходные" схемы между режимами и откладывать решение на последний момент: с 2026 года сроки подачи уведомлений становятся жёсткими, и промедление может привести к автоматическому переводу на ОУР.

Главный принцип, по его словам, — выбирать режим не ради минимальной ставки, а ради спокойной работы без рисков и потери клиентов.

Геннадий Ким добавляет считает, чтобы подобрать оптимальный режим, предпринимателю прежде всего нужно понять базовые вводные — кто составляет основную часть клиентов и подпадает ли вид деятельности под ограничения для работы на "упрощёнке" в 2026 году.

По его словам, если предприниматель работает и с физлицами, и с юрлицами, решение стоит принимать индивидуально, отталкиваясь от структуры выручки. Так, когда большая часть оборота приходится на физлиц (например, около 70%), разумно сохранить "упрощёнку", а с корпоративными клиентами на ОУР попытаться договориться — предложить скидку или иные условия, чтобы компенсировать для них невозможность учитывать такие расходы в вычетах.

Если же основную долю доходов формируют корпоративные заказчики на ОУР, договориться со всеми, скорее всего, не получится: такие клиенты будут заинтересованы в поставщике на общеустановленном режиме и могут настаивать на переходе. В этом случае переход на ОУР становится наиболее вероятным сценарием.