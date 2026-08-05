В Астане прошел брифинг коалиции общественных наблюдателей «ДАУЫС», посвященный подготовке к наблюдению за выборами депутатов Курултая, передает корреспондент BAQ.KZ.

Представители коалиции сообщили, что подготовка наблюдателей близится к завершению. В день голосования 23 августа на избирательных участках по всей стране будут работать около 20 тысяч человек.

Председатель коалиции Тулеген Кунадилов рассказал, что с 23 июля работа перешла в практическую стадию.

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Наша главная цель состоит в проведении независимого, объективного и профессионального общественного наблюдения в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Мы не представляем интересы какого-либо кандидата или политической организации. Наша задача заключается в контроле за соблюдением закона, прозрачностью и законностью избирательных процедур, - сказал он.

Сейчас специальную подготовку прошли около 10 тысяч наблюдателей во всех регионах страны, включая отдаленные районы. К 23 августа их число планируют довести почти до 20 тысяч.

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Коалиция ввела единый стандарт подготовки общественных наблюдателей. В него вошли учебные материалы, порядок работы на избирательном участке, правила фиксации информации и взаимодействия с участниками выборов.

Представители коалиции провели встречи с политическими партиями и миссией Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по наблюдению за выборами.

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В день голосования начнет работу республиканский ситуационный центр. Он будет получать и анализировать информацию из регионов в режиме реального времени.

Среди наблюдателей больше всего работников сферы услуг. На них приходится 22%. Доля юристов составляет 15%, предпринимателей, инженеров и врачей по 10%, учителей 8%, самозанятых 7%. Еще 18% представляют другие профессии.

У 67% наблюдателей есть опыт участия в наблюдении за выборами за последние три года. В крупных городах живут 60% участников, в районных центрах 30%, в сельской местности 10%.

Для граждан и представителей средств массовой информации продолжает работать горячая линия коалиции по номеру +7 707 940 21 71.