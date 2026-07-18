Выборы в Курултай: главное по данным ЦИК за неделю

За прошедшую неделю Центральная избирательная комиссия завершила прием партийных списков, начала их регистрацию, раскрыла смету кампании и порядок избирательных взносов, а также продолжила аккредитацию международных наблюдателей. Ниже собраны официальные цифры по итогам заседаний и брифингов ЦИК.

Списки поданы, регистрация продолжается

К 18:00 13 июля документы о выдвижении партийных списков подали все семь допущенных к выборам партий. По данным ЦИК, размеры списков распределились так:

• «Әділет» – 186 кандидатов (наибольший список);

• Respublica – 76;

• Народная партия Казахстана – 72;

• «Ауыл» – 69;

• «Ақ жол» – 63;

• «Байтақ» – 51;

• ОСДП – 33.

Суммарно выдвинуто порядка 550 человек на 145 мандатов. После проверки уполномоченными органами число зарегистрированных снижается: по «Байтақ», например, к регистрации прошли 47 кандидатов, что дает по итогу около 546 человек. Регистрация партийных списков продлится до 18:00 23 июля. На 17 июля ЦИК уже зарегистрировал списки Respublica, ОСДП и «Ақ жол»; остальные проходили проверку.

Отдельное требование к спискам: доля женщин, молодежи и лиц с инвалидностью в совокупности должна составлять не менее 30% от общего числа кандидатов.

Финансирование кампании

На организацию и проведение выборов правительство выделило 34,3 млрд тенге из своего резерва (постановление от 9 июля 2026 года). Средства идут на работу более 10 тысяч избирательных участков, оплату комиссий, печать бюллетеней и организацию голосования за рубежом – в 61 стране. В ЦИК пояснили, что задействовать пришлось именно резерв, поскольку республиканский бюджет утверждался годом ранее, когда выборы в Курултай еще не планировались.

Избирательный взнос: платят только двое

Размер взноса составляет 15 минимальных зарплат за каждого кандидата в списке, то есть 1 275 000 тенге при МЗП 85 000 тенге. Льготы привязаны к результатам выборов Мажилиса 19 марта 2023 года: партии с 5% и более голосов освобождены полностью, набравшие 3–5% платят половину, 1–3% – 70%, а менее 1% или не участвовавшие – полную сумму.

По итогу взнос вносят только две партии – «Байтақ» и «Әділет». Остальные пять освобождены как прошедшие 5-процентный порог на выборах Мажилиса 2023 года. «Әділет» идет на выборы впервые и потому платит за всех кандидатов в полном объеме.

Международное наблюдение

К 17 июля ЦИК аккредитовал 76 международных наблюдателей: после первой партии из 60 человек добавились еще 16. Они представляют четыре иностранных государства и три международные организации, включая наблюдателей по линии ОБСЕ и СНГ; среди стран называются Швеция, Иордания, Иран и другие. Данные будут обновляться по мере поступления новых заявок через МИД.

Ближайшие этапы календаря ЦИК

• Агитация: с 23 июля до 00:00 22 августа;

• День тишины: 22 августа;

• Списки избирателей: передаются на участки 2 августа, доступны для проверки гражданами с 7 августа;

• Голосование: 23 августа, участки работают с 07:00 до 20:00 по местному времени.

Право голоса имеют более 12,5 млн казахстанцев. Курултай из 145 депутатов избирается по пропорциональной системе в едином общенациональном округе с 5-процентным барьером, сроком на пять лет.