Выборы в Курултай профинансируют из резерва Правительства

В Казахстане продолжается подготовка сметы расходов на проведение выборов депутатов Курултая. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии Михаил Бортник, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, сейчас территориальные избирательные комиссии формируют бюджетные заявки. На их основе Центральная избирательная комиссия подготовит общую смету расходов и направит ее в Правительство. Окончательный объем финансирования будет утвержден решением Правительства.

«В настоящее время территориальными избирательными комиссиями составляются бюджетные заявки, на основании которых Центральной избирательной комиссией будет сформирована смета расходов для проведения выборов Курултая. Сводный расчет расходов будет направлен Правительству Республики Казахстан. Итоговая сумма будет определена решением Правительства», – сообщил Михаил Бортник.

Он напомнил, что согласно законодательству выборы финансируются из республиканского бюджета через счета местных исполнительных органов. Однако при формировании бюджета на 2026 год проведение выборов депутатов Курултая не предусматривалось, поэтому необходимые средства планируется выделить из резерва Правительства.

«О цифрах сегодня говорить еще рано, поскольку смета расходов только формируется. Однако проведение выборов не предусмотрено бюджетом 2026 года, поэтому средства будут выделены из резерва Правительства», – пояснил член ЦИК.

По словам Михаила Бортника, основная часть расходов придется на оплату труда членов избирательных комиссий.

«Примерно 75% сметы будет потрачено на оплату 71 тысячи членов избирательных комиссий. Эта цифра сопоставима с той, которая использовалась при проведении предыдущего референдума», – отметил он.

В смету также включат расходы на изготовление избирательных бюллетеней, информационных материалов и сведений о политических партиях, которые будут размещены на избирательных участках.

Кроме того, предусмотрены средства на информационное сопровождение кампании — производство и размещение видеороликов и аудиороликов на телевидении и радио, а также публикации в средствах массовой информации.