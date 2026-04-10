Глава государства отметил, что считает важным заранее информировать о ключевых политических событиях.

«Как Глава государства считаю крайне важным заблаговременное оповещение о событиях, имеющих большое значение для нашей страны. Поэтому сразу же после вступления Конституции в силу мною будет подписан Указ о проведении выборов в однопалатный Курултай. Выборы состоятся в августе текущего года. Специально говорю об этом заранее, чтобы партии имели четкий горизонт планирования и необходимый запас времени для надлежащей подготовки к выборной кампании. Таким образом, у партий будет достаточно времени, то есть около пяти месяцев, чтобы провести соответствующую работу с избирателями», - заявил Токаев.