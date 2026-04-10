Выборы в Курултай пройдут в августе: Токаев объявил сроки
Токаев заранее обозначил сроки и дал партиям около пяти месяцев на подготовку.
Выборы в однопалатный Курултай состоятся в августе текущего года. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, подчеркнув, что политическим партиям заранее дают время на подготовку к избирательной кампании, передает корреспондент BAQ.KZ.
Глава государства отметил, что считает важным заранее информировать о ключевых политических событиях.
«Как Глава государства считаю крайне важным заблаговременное оповещение о событиях, имеющих большое значение для нашей страны. Поэтому сразу же после вступления Конституции в силу мною будет подписан Указ о проведении выборов в однопалатный Курултай. Выборы состоятся в августе текущего года. Специально говорю об этом заранее, чтобы партии имели четкий горизонт планирования и необходимый запас времени для надлежащей подготовки к выборной кампании. Таким образом, у партий будет достаточно времени, то есть около пяти месяцев, чтобы провести соответствующую работу с избирателями», - заявил Токаев.
По словам Президента, предстоящие выборы станут отправной точкой масштабных изменений в политической системе страны.
«Выборы в Курултай станут началом процесса масштабной «перестройки» всей политической системы Казахстана. При этом, как мною уже неоднократно отмечалось, крайне важно, чтобы проводимые нами политические и экономические преобразования были тесно увязаны с положительными «ментальными» переменами в обществе», - подчеркнул он.