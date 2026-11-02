Выборы в маслихаты: в Казахстане зарегистрировали 10 971 кандидата

В Казахстане подвели итоги регистрации кандидатов в депутаты маслихатов. По состоянию на 18:00 1 ноября по всей стране зарегистрирован 10 971 кандидат. В одномандатных округах на одно депутатское место в среднем претендуют три человека, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Территориальные избирательные комиссии представили результаты регистрации кандидатов. На заседании Центральной избирательной комиссии также озвучили сведения о партийных списках, кандидатах, отозвавших свои кандидатуры, причинах отказа в регистрации и поступивших обращениях.

В одномандатных округах зарегистрированы 9 752 кандидата

По всей стране в 3 113 одномандатных территориальных избирательных округах зарегистрированы 9 752 кандидата. В среднем на один депутатский мандат претендуют три человека.

Согласно данным территориальных избирательных комиссий, в Акмолинской области в областной маслихат по 16 округам зарегистрированы 50 кандидатов, в городские маслихаты по 41 округу – 125, в районные маслихаты по 192 округам – 588 кандидатов.

В Костанайской области для проведения выборов депутатов маслихатов всех уровней образованы 248 одномандатных округов. В областной маслихат зарегистрированы 48 кандидатов, в городские – 169, в районные – 528. Всего в выборах примут участие 745 кандидатов.

В Павлодарской области в областной маслихат зарегистрированы 48 кандидатов, в городские – 155, в районные – 326. Общее количество зарегистрированных кандидатов составило 529 человек.

В Кызылординской области зарегистрированы 409 кандидатов. Из них 48 претендуют на депутатские мандаты в областном маслихате, 69 – в городских и 292 – в районных.

В Восточно–Казахстанской области в областной маслихат зарегистрированы 49 кандидатов, в городские – 109, в районные – 391. В Мангистауской области регистрацию по одномандатным округам прошли 369 кандидатов.

В 20 регионах зарегистрированы 99 партийных списков

По партийным спискам в 20 регионах страны зарегистрированы 99 списков, в которые включены 1 219 кандидатов. Согласно представленным на заседании данным, количество кандидатов, входящих в квотные категории, составило 527 человек, или 43,2%.

В Астане семь политических партий представили списки кандидатов на выборы депутатов городского маслихата. Всего в них включён 101 кандидат. Списки всех семи партий прошли регистрацию. После завершения этапа выдвижения ни одна из партий не отозвала свой список.

В Шымкенте пять политических партий представили списки, в которые вошли 58 кандидатов. Установленная 30–процентная квота для женщин и молодёжи соблюдена.

В Жамбылской области в списки пяти партий включены 76 кандидатов. Из них 41 человек относится к категории женщин и молодёжи, что составляет 53,9% от общего числа. На 18 депутатских мандатов, распределяемых по партийным спискам, в среднем претендуют четыре кандидата.

В Карагандинской области зарегистрированы списки шести партий, включающие 81 кандидата. В Павлодарской области в партийные списки пяти партий вошли 64 кандидата, в Костанайской области – 62 кандидата от пяти партий.

В Северо–Казахстанской области зарегистрированы списки пяти партий, включающие 52 кандидата. В Кызылординской области три партии выдвинули 46 кандидатов. В Акмолинской области регистрацию прошли списки четырёх партий, в которые вошли 44 человека.

Почему кандидаты отказались от участия в выборах?

Согласно информации территориальных избирательных комиссий, часть кандидатов отозвала свои кандидатуры по собственному желанию. Другие не смогли пройти регистрацию из-за несоблюдения установленных законодательством требований.

В области Абай 76 кандидатов отозвали свои кандидатуры. Два кандидата не соответствовали требованиям законодательства, ещё четверо не прошли регистрацию из-за неуплаты избирательного взноса.

В Акмолинской области 26 кандидатов отозвали свои кандидатуры. В отношении ещё четырёх принято решение об отказе в регистрации.

В Павлодарской области 42 кандидата отказались от участия в выборах по собственному желанию, ещё 18 не представили необходимые для регистрации документы.

В Кызылординской области свои кандидатуры отозвали 15 человек. Один кандидат не представил полный пакет документов. В Костанайской области от участия в выборах отказались три кандидата, ещё одному отказали в регистрации из-за неполного пакета документов.

В Восточно–Казахстанской области свои кандидатуры отозвали 13 человек. В Северо–Казахстанской и Карагандинской областях от участия в выборах отказались по 24 кандидата.

Некоторые партийные списки не прошли регистрацию

Изменения произошли и при регистрации партийных списков.

В области Абай шесть политических партий первоначально выдвинули 52 кандидата, однако регистрацию прошли списки пяти партий. По информации избирательной комиссии, в регистрации списка партии «Байтақ» было отказано.

В Восточно–Казахстанской области четыре политические партии представили списки, включающие 55 кандидатов. Позднее одна из партий отозвала свой список. В результате регистрацию прошли списки трёх партий.

В Атырауской области зарегистрированы списки шести партий. В период регистрации один кандидат от партии Respublica был исключён из списка по собственному заявлению.

В области Жетісу зарегистрированы списки шести политических партий, включающие 48 кандидатов. После завершения этапа выдвижения ни одна партия не отозвала свой список.

Как избирательные комиссии рассмотрели поступившие обращения?

В Астане в период регистрации кандидатов поступило девять обращений. На все обращения ответы предоставлены в установленные сроки.

В Акмолинской области зарегистрированы пять обращений. По трём из них ответы уже направлены, ещё два находятся на рассмотрении.

В Жамбылской области поступило три обращения. Два из них касались разъяснения избирательного законодательства и были направлены физическими лицами. Ещё одно представляло собой информационное уведомление от юридического лица по вопросу размещения агитационных материалов. Все обращения рассмотрены, заявителям предоставлены ответы.

В Костанайской, Кызылординской, Северо–Казахстанской областях и области Абай территориальные избирательные комиссии сообщили об отсутствии обращений в период регистрации кандидатов.

Сведения о регистрации кандидатов размещены на официальных интернет–ресурсах избирательных комиссий. Информация также публикуется в местных средствах массовой информации.

В избирательных комиссиях подчеркнули, что подготовка к выборам проводится в соответствии с Конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан» и утверждённым календарным планом.

Напомним, выборы депутатов маслихатов в Казахстане назначены на 29 ноября 2026 года.