За три года выбросы крупнейших предприятий снизились на 148 тысяч тонн. Об этом на брифинге сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, передает BAQ.KZ.

"По итогам 2025 года достигнута положительная динамика — по сравнению с 2022 годом объёмы нормативных выбросов по крупнейшим предприятиям страны снизились на 148 тысяч тонн, или 7,2 процентов", - сказал министр.

По его словам, снижение эмиссий достигается за счёт перехода на комплексные экологические разрешения с внедрением наилучших доступных технологий.

Существенную роль в прозрачности данных и контроле играют автоматизированные системы мониторинга.

На сегодня из 78 установленных на предприятиях 74 передают данные о загрязнении воздуха в режиме реального времени.

"За нарушение требований по установке АСМ в 2024–2025 годах к административной ответственности привлечены43 предприятия, сумма штрафов составила 24,3 млн тенге", - заключил министр.