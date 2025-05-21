Министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ербол Нысанбаев с рабочим визитом посетил Восточно-Казахстанскую область в связи с инцидентом, связанным с несанкционированными выбросами загрязняющих веществ с территории Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината, передает BAQ.KZ.

В ходе визита министр ознакомился с ситуацией на предприятии, встретился с руководством комбината и представителями местных властей.

По поручению Нысанбаева Департамент экологии Восточно-Казахстанской области инициировал внеплановую проверку деятельности АО "УК ТМК" для оценки соблюдения экологических норм и выявления возможных нарушений.

Министр подчеркнул серьезность инцидента и поручил провести правовую оценку действий предприятия, а также принять меры воздействия в рамках законодательства, включая возможное привлечение к ответственности должностных лиц и само предприятие.

Кроме того, Нысанбаев поручил усилить контроль за соблюдением экологических требований на всех объектах региона, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

О результатах проверки будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что после появления видеозаписей выброса в социальных сетях, экологи немедленно организовали выезд и проведение независимых замеров. Измерения проводились до позднего вечера. По итогам проверок превышений выявлено не было.