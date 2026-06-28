Выдавал себя за сотрудника Антикора: аферист выманил у казахстанцев миллионы

Жителя Актобе, представлявшегося сотрудником антикоррупционной службы, осудили за мошенничество. Он убеждал людей, что может помочь приобрести арестованные квартиры и автомобили по заниженным ценам, а также оформить безвозмездные кредиты через фонд «Даму». В результате несколько человек лишились миллионов тенге.

По данным суда, 46-летний мужчина рассказал одной из потерпевших, что якобы работает в Антикоре и имеет доступ к базе арестованного имущества. Он предложил женщине приобрести квартиру по низкой цене, а затем пообещал помочь с оформлением безвозмездного кредита до 15 миллионов тенге через фонд «Даму». Поверив его словам, женщина сначала передала ему 2 миллиона тенге за квартиру, а затем еще несколько раз отдавала деньги якобы для оформления кредита. Чтобы собрать необходимую сумму, она даже оформила банковский заем на 2,7 миллиона тенге. Лишь позже потерпевшая поняла, что мужчина не имеет никакого отношения ни к антикоррупционной службе, ни к фонду «Даму».

По аналогичной схеме мошенник обманул еще троих жителей Актобе. Все они рассчитывали приобрести жилье по льготной цене, однако остались без денег и обратились в полицию. В суде обвиняемый полностью признал вину, заявив, что уже не помнит всех обстоятельств совершенных преступлений. До вынесения приговора он полностью возместил причиненный ущерб потерпевшим и заключил с ними медиативные соглашения.

Суд признал мужчину виновным в мошенничестве и назначил ему наказание в виде 3,5 года ограничения свободы. В течение этого срока он обязан соблюдать требования пробационного контроля, находиться дома в установленное время и не посещать развлекательные заведения. В случае нарушения условий наказание может быть заменено на реальное лишение свободы.