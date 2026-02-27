Украинский скелетонист Владислав Гераскевич заявил в Верховной Раде, что Сергей Бубка не должен носить звание Героя Украины, сообщает BAQ.kz со ссылкой на УНИАН.

По его словам, Сергей Бубка «подыгрывает России» и допускает российские флаги в организациях, которые возглавляет.

«Человек системно уничтожает Украину, торгует с оккупантами и поддерживает символику страны-агрессора. Когда он носит звание Героя Украины, это недопустимо», — подчеркнул Гераскевич и призвал лишить Бубку почётного звания через санкции.

Сам Гераскевич недавно оказался в центре скандала на Олимпиаде-2026: ему запретили выступать в «Шлеме памяти» с фотографиями погибших украинских спортсменов, и за игнорирование запрета МОК дисквалифицировал спортсмена. В парламенте он подчеркнул важность единства украинцев и отметил, что объединённая страна сильнее «и на поле боя, и в судах, и в соревнованиях».

Зал сессий встретил выступление спортсмена аплодисментами и смехом, когда он «подколол» депутатов за низкую посещаемость заседаний. Президент Украины Владимир Зеленский ранее резко раскритиковал решение МОК об отстранении Гераскевича.

Сергей Бубка — первый в мире человек, прыгнувший с шестом выше шести метров. Чемпион Олимпийских игр 1988 года в Сеуле по прыжкам с шестом.