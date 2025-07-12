В Шымкенте снесли трёхэтажное здание, незаконно построенное на земле общего пользования, передает BAQ.KZ. По документам здесь должен был появиться обычный туалет, но вместо него на участке вырос капитальный объект. История получила продолжение — и общественный резонанс.

Управление контроля и обеспечения качества среды города Шымкент провело проверку на объекте, принадлежащем ТОО "REAL PACK". В результате было установлено, что земельный участок площадью 0,9326 га, прилегающий к парку "Қиял әлемі" и предназначенный под строительство туалета, был выделен с нарушением требований Земельного кодекса РК, а на указанной территории велись незаконные строительные работы, - сообщили в акимате города.

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В результате компания была оштрафована, а трёхэтажное здание 11 июля снесли по решению суда.