Выездная комиссия выявила 140 нарушений в пассажирских поездах

Летняя ревизия КТЖ продолжается.

Фото: КТЖ

Специальные мобильные группы КТЖ ежедневно проводят проверки пассажирских поездов, чтобы пресекать нарушения правил перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа, а также внутренних регламентов компании, передает BAQ.KZ.

С начала летнего периода комиссия выявила порядка 140 нарушений, включая 6 случаев безбилетного проезда и перевозку 135 килограммов неоформленного багажа. Факты безбилетного проезда зафиксированы в поездах: "Алматы – Жезказган", "Кызылорда – Семей", "Өскемен – Алматы", "Астана – Жезказган", "Актогай – Аягоз" и "Астана – Кокшетау".

По итогам проверок виновные сотрудники были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Проверки носят системный характер и будут продолжены на всех маршрутах.

