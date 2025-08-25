Специальные мобильные группы КТЖ ежедневно проводят проверки пассажирских поездов, чтобы пресекать нарушения правил перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа, а также внутренних регламентов компании, передает BAQ.KZ.

С начала летнего периода комиссия выявила порядка 140 нарушений, включая 6 случаев безбилетного проезда и перевозку 135 килограммов неоформленного багажа. Факты безбилетного проезда зафиксированы в поездах: "Алматы – Жезказган", "Кызылорда – Семей", "Өскемен – Алматы", "Астана – Жезказган", "Актогай – Аягоз" и "Астана – Кокшетау".

По итогам проверок виновные сотрудники были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Проверки носят системный характер и будут продолжены на всех маршрутах.