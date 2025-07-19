В городе Павлодар полицией зарегистрировано несколько новых случаев мошенничества, передает BAQ.KZ.

Так, павлодарец перевёл порядка 400 тысяч тенге за якобы "выгодный тур". По словам парня, "друг" пообещал скидку и оформление путёвки, но после получения денег исчез.

"В другом случае мужчина хотел выехать на заработки в Польшу, но, доверившись "помощнику" из интернета, остался без средств", - сообщили в ДП области.

Преступники действуют через мессенджеры, представляются сотрудниками туристических агентств или посредниками, убеждают действовать быстро, пока “не упустили шанс”.

Сотрудники полиции призывают жителей не поддаваться эмоциям, проверять информацию, не доверять незнакомым номерам, не переводить деньги без официального договора, в случае подозрения немедленно обращаться в полицию.