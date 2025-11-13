Касым-Жомарт Токаев завершил государственный визит в Россию, по итогам которого были подписаны ключевые экономические и политические соглашения. Эксперт в интервью BAQ.KZ отметил, что значение визита будет определяться не самим фактом подписания документов, а качеством и скоростью их реализации.

Политолог Ералы Нуржума считает, что главным результатом переговоров стал пакет договорённостей в сфере транзита, логистики и газификации. Однако, по его словам, выгоды будут значительными только при условии прозрачности, локализации производства и жёсткого контроля исполнения соглашений.

"Если выделить главные итоги госвизита Касым-Жомарта Токаева в Россию, то пожалуй это пакет по логистике и транзиту — железнодорожные перевалки, модернизация автопограничных пунктов — рамки по газификации казахстанских регионов — север и восток страны, а также ряд меморандумов и коммерческих соглашений, которые призваны усилить торговые цепочки России и Казахстана. Перспективы реальные, но осторожные. Логистика и пропускная способность — это быстрая победа, улучшение транзита даст видимый эффект в 1–3 года, тогда как проекты по газификации и крупные инфраструктурные инвестиции требуют времени, бюджетного и кредитного обеспечения, чётких графиков и гарантий финансирования. Поэтому сейчас важен не сам акт подписания, а скорость и прозрачность исполнения. Именно они превратят меморандумы в рабочие заводы, маршруты и сети газоснабжения", — подчеркнул спикер.

Возможности и риски

Ералы Нуржума отмечает, что пакет соглашений несёт не только выгоды, но и очевидные вызовы.

"Есть как плюсы, так и очевидные риски. Из плюсов можно назвать расширение северных коридоров, которое повышает нашу транзитную конкурентоспособность, снижает логистические издержки, даёт доступ к новым рынкам через российскую инфраструктуру. Однако усиление экономической взаимозависимости с Россией может сдерживать диверсификацию, если не сопровождать соглашения условиями локализации, независимым финансированием и диверсификацией инвесторов. Другими словами, это шаг к более тесной интеграции, который выгоден, если параллельно идёт работа по развитию других коридоров и привлечению инвестиций из Европы, США, Китая, стран Персидского залива", — говорит эксперт.

Кто выиграет быстрее всего

Экономический эффект может в первую очередь проявится в логистике и транспорте.

По словам политолога, модернизация пунктов пропуска и новые маршруты дадут самый быстрый экономический эффект. Энергетика — второй по важности бенефициар, где газификация регионов создаёт долгосрочную инфраструктуру, стимулирует строительство, промышленную переработку, ЖКХ модернизацию. АПК и экспорт сельхозпродукции выиграют через упрощённые коридоры и перевалочные мощности.

Машиностроение и локальная промышленность получат преимущества лишь при условии требований по локализации и трансферу технологий, иначе большая часть добавленной стоимости уйдёт за границу.

Что необходимо сделать правительству

Ералы Нуржума считает, что эффективность российских соглашений полностью зависит от качества реализации. По его мнению, правительству необходимо публиковать в открытый доступ экономические расчёты, все ключевые договоры и сопутствующие оценки фискальной политики — с учётом коммерческой тайны там, где это обосновано.

"Необходимо включать в контракты обязательства по локализации производства, обучению местных кадров и созданию рабочих мест населению, и передаче технологий для промышленности. Эти контракты должны иметь реальные дедлайны, механизмы штрафов и нейтральный арбитраж для решения всех возможных споров в ходе реализации проекта. Нужен парламентский и гражданский контроль — создать смешанные мониторинговые комиссии для контроля реализации крупных проектов. Прозрачное и понятное объяснение населению, что именно даст проект, в какие сроки и какие механизмы контроля будут", — говорит он.

Подводя итоги, политолог подчёркивает, что у соглашений есть потенциал, но гарантий автоматического роста они не дают.

По его словам, подписанные в Москве соглашения имеют реальный потенциал для ускорения развития инфраструктуры и региональной интеграции, но это не автоматический рост экономики.