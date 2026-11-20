Обороты компании снизились, а отказаться от НДС непросто. Работать с небольшими поставщиками стало менее выгодно, а ошибки в налоговых документах могут обернуться серьёзными проблемами для бизнеса. Экономист Максим Барышев считает, что некоторые правила Налогового кодекса необходимо пересмотреть. В интервью BAQ.KZ он объяснил, что именно мешает предпринимателям и какие изменения могли бы облегчить им работу.

По оценке эксперта, налоговая реформа сделала систему проще: объём отчётности сократился на 30%, количество налогов – на 20%, а специальных налоговых режимов осталось три вместо семи.

Однако разобраться в новых требованиях по-прежнему бывает непросто. Например, чтобы понять, когда предпринимателю необходимо зарегистрироваться в качестве плательщика НДС, приходится изучать сразу несколько статей кодекса.

«Чтобы получить ответ на простой вопрос, нужно прочитать четыре-пять статей и сопоставить их», – отметил Барышев.

Дополнительные сложности, по его словам, создают частые изменения законодательства. Предпринимателям приходится следить за поправками и проверять, какая редакция нормы действует в конкретный момент.

Три изменения, которые предлагает экономист

Первое – разрешить бизнесу выходить из системы НДС при снижении оборота.

Сейчас порог обязательной постановки на учёт по НДС составляет 10 тысяч МРП, или 43,25 млн тенге в год. В пересчёте на месяц это примерно 3,6 млн тенге оборота.

По словам Барышева, если компания однажды превысила установленный порог, а затем её обороты сократились, одного этого обстоятельства недостаточно для снятия с учёта по НДС.

Экономист предлагает предусмотреть возможность выхода из системы НДС при снижении оборота ниже установленного порога.

Второе – вернуть налоговые вычеты при работе с поставщиками на упрощёнке.

Проблема касается компаний, которые работают на общеустановленном режиме налогообложения и покупают товары или услуги у предпринимателей, применяющих упрощённую декларацию.

Как объяснил Барышев, такие расходы нельзя относить на вычеты при расчёте корпоративного подоходного налога. В результате сотрудничество с небольшими поставщиками становится менее привлекательным для крупных заказчиков.

Экономист предлагает вернуть покупателям право учитывать эти расходы при расчёте налога.

Одновременно он предлагает установить для поставщиков на упрощёнке ставку 6% на доходы от сделок с другими компаниями. При продажах населению действующую ставку предлагается сохранить.

Третье – дать предпринимателям возможность исправлять ошибки без немедленных ограничений.

По словам эксперта, блокировка банковских счетов или приостановка выписки электронных счетов-фактур (ЭСФ) способна серьёзно осложнить работу небольшой компании.

Барышев считает, что если нарушение не привело к недоплате налогов, предпринимателя следует сначала предупредить и предоставить время на исправление ошибки.

Почему даже бухгалтеры могут по-разному понимать налоговые правила

Отдельного уточнения, по мнению экономиста, требуют нормы, касающиеся медицинской сферы.

Барышев привёл пример с НДС на лекарства и медицинские изделия. По его словам, в 2026 году для них предусмотрена ставка 5%, а с 2027 года – 10%. При этом отдельные медицинские услуги освобождены от налога.

Сложности могут возникать, когда клиника одновременно оказывает медицинские услуги и продаёт лекарства или медизделия. В таких случаях бухгалтер компании и налоговый инспектор могут по-разному трактовать, какие операции облагаются НДС, а какие освобождены от него.

Похожие вопросы, по словам эксперта, возникают при ввозе лекарств, когда необходимо заранее определить возможность применения налогового освобождения.

Барышев также считает необходимым уточнить правила оформления электронных счетов-фактур по операциям с нерезидентами.

Ещё одно предложение касается технических сбоев налоговых систем. Экономист предлагает прямо закрепить в кодексе возможность переноса сроков без штрафов, если предприниматель не смог выполнить обязательства из-за неполадок государственных информационных сервисов.

«Бизнес должен знать правила заранее»

По мнению Барышева, предпринимателям важно не только понимать действующие налоги, но и заранее знать, как они будут меняться.

Экономист предлагает принимать основные поправки к Налоговому кодексу одним пакетом не чаще одного раза в три года. При этом планы изменения ставок необходимо публиковать заблаговременно, чтобы компании успевали подготовиться.

В качестве примера он привёл порядок, который, по его словам, действовал в прежнем кодексе: поправки принимались до 1 июля, а вступали в силу с 1 января следующего года. Таким образом, у бизнеса оставалось около полугода на подготовку.

Отдельное внимание эксперт предлагает уделять регионам.

Сейчас базовая ставка по упрощённой декларации составляет 4%, однако маслихаты могут устанавливать её в пределах от 2% до 6%. По словам Барышева, большинство регионов снизили ставку, но для компаний, работающих сразу в нескольких областях, различия создают дополнительные сложности с учётом.

Экономист считает, что к обсуждению налоговых поправок необходимо активнее привлекать региональные палаты предпринимателей. А последствия новых норм оценивать не только на уровне крупных компаний, но и на примере обычных магазинов, кафе и мастерских.

По его мнению, трёх недель, отведённых на обсуждение последнего проекта поправок, может быть недостаточно для предпринимателей из районов. Им необходимо время, чтобы изучить предложения, оценить последствия и высказать свою позицию.