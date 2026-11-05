Выходных больше не будет: автобусная полоса на Абылай хана в Астане заработает каждый день

С 7 ноября водителям в Астане придется объезжать автобусную полосу на проспекте Абылай хана и по субботам с воскресеньями. Время, когда она действует, остается прежним.

Изменения касаются участка проспекта от улицы А. Пушкина до улицы Манаса.

С этого участка демонтируют дополнительный знак 7.5.2 «Рабочие дни». Без него полоса для автобусов будет действовать ежедневно, в выходные и праздничные дни тоже.

Время работы полосы не меняется. Знак 7.5.4 «Время действия» ограничивает его промежутком с 06:30 до 20:00.

Водителей просят быть внимательными и следить за дорожными знаками. За нарушение требований знаков предусмотрена административная ответственность, зафиксированные нарушения повлекут штрафы.