Выходных больше не будет: автобусная полоса на Абылай хана в Астане заработает каждый день
5 Ноября 2026, 16:29
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5 Ноября 2026, 16:295 Ноября 2026, 16:29
75Фото: baq.kz
С 7 ноября водителям в Астане придется объезжать автобусную полосу на проспекте Абылай хана и по субботам с воскресеньями. Время, когда она действует, остается прежним.
Изменения касаются участка проспекта от улицы А. Пушкина до улицы Манаса.
С этого участка демонтируют дополнительный знак 7.5.2 «Рабочие дни». Без него полоса для автобусов будет действовать ежедневно, в выходные и праздничные дни тоже.
Время работы полосы не меняется. Знак 7.5.4 «Время действия» ограничивает его промежутком с 06:30 до 20:00.
Водителей просят быть внимательными и следить за дорожными знаками. За нарушение требований знаков предусмотрена административная ответственность, зафиксированные нарушения повлекут штрафы.
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