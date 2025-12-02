"Выигрыш авто" обернулся аферой в ночном клубе Астаны
Мечта о выигрыше автомобиля стоила женщине 800 тысяч тенге.
В Астане полицейские раскрыли мошенничество, совершённое в одном из ночных клубов столицы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Злоумышленник познакомился с потерпевшей в ночном заведении и, воспользовавшись доверительной беседой, предложил ей участие в якобы выгодной схеме.
Он уверил женщину, что за передачу 800 тысяч тенге она гарантированно сможет выиграть один из десяти автомобилей в специальном "розыгрыше". Поверив обещаниям, потерпевшая передала деньги наличными, после чего мужчина перестал выходить на связь и покинул клуб, оставив её без средств и без обещанного приза.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование и проверяется возможная причастность мужчины к другим эпизодам.
Правоохранительные органы призывают граждан проявлять осторожность и не доверять незнакомцам, предлагающим участие в сомнительных розыгрышах, быстрых схемах заработка или инвестициях без подтверждённых гарантий. Проверка информации и соблюдение элементарных правил безопасности помогают избежать финансовых потерь и подобных ситуаций.
