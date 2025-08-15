В Туркестанской области сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью задержали блогера из Шымкента, передает BAQ.KZ со ссылкой Polisia.kz. Его подозревают в вымогательстве крупных сумм у местного предпринимателя.

По данным полиции, мужчина угрожал опубликовать в соцсетях порочащие сведения о потерпевшем. Сначала он получил от него 2 тысячи долларов США, а затем потребовал еще 4 млн тенге.

Задержание прошло в кафе Сайрамского района, где блогер получил 6 900 долларов США. Он был пойман с поличным и доставлен в изолятор временного содержания. В полиции отметили, что расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.