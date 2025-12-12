В Кызылординской области полицейские пресекли попытку вымогательства, действуя в рамках принципа "Закон и порядок", передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

6 декабря сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали двух жителей Шиелийского района.

По данным следствия, задержанные угрожали применением насилия и требовали у жителей другой области 10 тысяч долларов США. В результате оперативных действий оба подозреваемых были задержаны и помещены под стражу сроком на два месяца. По факту вымогательства возбуждено уголовное дело, ведётся дальнейшее расследование.

Правоохранительные органы подчёркивают, что любые требования передачи денег под угрозами или с использованием насилия классифицируются как уголовное преступление, независимо от характера отношений между участниками конфликта.

Полиция призывает граждан незамедлительно сообщать о подобных фактах. Быстрое реагирование, отмечают в департаменте, позволяет предотвратить более серьёзные последствия и защитить потенциальных жертв.