Вымогали 10 тысяч долларов, угрожая насилием: задержаны двое кызылординцев
В Кызылординской области полицейские пресекли попытку вымогательства, действуя в рамках принципа "Закон и порядок", передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
6 декабря сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали двух жителей Шиелийского района.
По данным следствия, задержанные угрожали применением насилия и требовали у жителей другой области 10 тысяч долларов США. В результате оперативных действий оба подозреваемых были задержаны и помещены под стражу сроком на два месяца. По факту вымогательства возбуждено уголовное дело, ведётся дальнейшее расследование.
Правоохранительные органы подчёркивают, что любые требования передачи денег под угрозами или с использованием насилия классифицируются как уголовное преступление, независимо от характера отношений между участниками конфликта.
Полиция призывает граждан незамедлительно сообщать о подобных фактах. Быстрое реагирование, отмечают в департаменте, позволяет предотвратить более серьёзные последствия и защитить потенциальных жертв.
