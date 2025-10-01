В Актюбинской области полицейские задержали группу молодых людей, которых подозревают в многолетнем вымогательстве, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Polisia.kz. По данным следствия, злоумышленники в течение двух лет систематически угрожали местному жителю и вынуждали его оформлять микрокредиты в различных организациях. Под психологическим давлением потерпевший лишился почти 900 тысяч тенге.

Операцию по задержанию провели сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью при поддержке спецназа СОБР. В автомобиле Mercedes, принадлежащем одному из подозреваемых, полицейские обнаружили пневматический автомат с тремя магазинами, складной нож и устройство для подавления сигнала сотовой связи. Все эти предметы изъяты и признаны вещественными доказательствами. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту вымогательства. Полиция призывает жителей региона незамедлительно сообщать о случаях давления, угроз или шантажа, особенно со стороны лиц, связанных с криминальной средой.