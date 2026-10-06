Выносливость в детстве и депрессия во взрослой жизни: есть ли связь

Чем выносливее ребенок, тем меньше у него риск депрессии во взрослом возрасте. К такому выводу пришли австралийские ученые, которые почти 35 лет наблюдали за бывшими школьниками. Исследование опубликовано в журнале Journal of Affective Disorders.

В 1985 году в Австралии провели масштабную проверку физической формы школьников от 7 до 15 лет. Дети пробегали 1,6 км на время и прыгали в длину с места. Часть детей в возрасте 9, 12 и 15 лет сжимали кистевой динамометр и проходили тест на велотренажере.

Спустя десятилетия ученые нашли тех же людей, когда им было уже от 36 до 49 лет. С помощью стандартного диагностического интервью Всемирной организации здравоохранения у них выясняли, была ли у них когда-нибудь депрессия и когда она началась. В итоговый анализ вошли до 1080 человек, в среднем наблюдение длилось 32,5 года.

Депрессия за это время была у 117 женщин, это 21%, и у 73 мужчин, 14%.

Что выяснили ученые

Сильнее всего с риском депрессии оказалась связана выносливость, то есть то, как быстро ребенок пробегал полтора километра. Чем выше был результат, тем ниже оказывался риск. Улучшение показателя на одно стандартное отклонение, то есть заметно выше среднего для своего возраста и пола, было связано со снижением риска депрессии на 15%.

У девочек связь оказалась сильнее. Для них риск снижался на 19%, у мальчиков связь была слабее и статистически незначимой.

Сила мышц, которую измеряли динамометром, тоже была связана с меньшим риском, но слабее и проявлялась позже, через 20 и 25 лет. Прыжок в длину на риск депрессии никак не влиял.

Защитная связь выносливости сильнее всего проявлялась в первые 5 и 10 лет после тестов, то есть в старших классах и в начале взрослой жизни. Со временем она ослабевала.

Почему так может быть

Ученые предлагают несколько объяснений. Физическая активность повышает уровень эндорфинов, помогает регулировать воспаление, увеличивает выработку белка BDNF, который поддерживает рост и восстановление нейронов, и снижает уровень гормона стресса кортизола.

Но связь почти не изменилась, когда исследователи учли, насколько активными были дети. Поэтому авторы допускают и другое объяснение. У более выносливых детей может быть больше друзей и навыков общения, выше самооценка и лучше отношение к своему телу, а это со временем защищает психику.

Чего исследование не доказывает

Авторы подчеркивают, что их работа показывает связь, а не прямую причину. Когда ученые сделали поправку на социальное положение семьи и индекс массы тела, общий эффект почти не изменился, но перестал быть статистически значимым. Выносливость в детстве может отражать целый образ жизни, привычки и условия, в которых рос ребенок.

Использовать такие тесты как самостоятельный способ выявлять риск депрессии пока нельзя, отмечают исследователи. Но их выводы поддерживают идею развивать у детей физическую активность как недорогой и доступный способ снизить риск депрессии в будущем. Причем упражнения должны развивать и выносливость, и силу.

Депрессия остается одной из самых тяжелых проблем для здоровья в мире. По данным масштабного исследования глобального бремени болезней 2021 года, депрессивные расстройства занимают второе место среди причин лет, прожитых с инвалидностью, а с 2010 года этот показатель вырос на 36,5%.